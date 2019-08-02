Телеведущий потрогал коллегу за грудь во время эфира и сгорел от стыда

Видео: mirror.co.uk

Мексиканский телеведущий Роджер Гонcалеc (Roger Gonzalez) смутил свою коллегу — Синтию Родригес (Cynthia Rodriguez), потрогав ее за грудь во время эфира шоу «Todo un Show». Об этом пишет Mirror.

Гонcалеc и четверо других ведущих передачи обнимали друг друга. В этот момент мужчина положил руку на грудь девушке. Она попыталась убрать ее, но безуспешно. Спустя несколько секунд Гонcалеc убрал руку сам.

В следующем выпуске передачи ведущий извинился за свои действия и сказал, что потрогал грудь Родригес случайно. Кроме того, он отметил, что пережил «один из самых постыдных дней в своей жизни».

Родригес думала, что ее трогала рука коллеги справа от нее. «Я думала, это была Клавдия, но я понимаю, что ты сделал это не нарочно, мой друг», — призналась она.

Другой ведущий придерживался точки зрения, что Гонcалеc специально прикоснулся к девушке, и также извинился перед Родригеc. «Хорошо, что мы все большая семья и смогли над этим посмеяться!» — заключил он.

Ранее, в августе 2019 года, британские телеведущие отведали самый острый перец в прямом эфире и заплакали.

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