Телеведущие отведали самый острый перец в прямом эфире и заплакали

Ведущие британского утреннего телешоу Good Morning Britain Бен Шеппард (Ben Shephard) и Кейт Гарравей (Kate Garraway) попробовали в эфире острый перец чили и поделились впечатлениями. Об этом сообщает Metro.

Новый перец продается в сети местных супермаркетов и рекламируется как один из самых острых из доступных (второй после острейшего в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, однако тот приобрести намного сложнее).

В эфире к ведущим присоединилась «чили-королева» Шахина Васим (Shahina Waseem), эксперт по острому перцу. Она первой попробовала продукт и с удивлением сообщила, что он очень острый. Ведущие последовали ее примеру, откусив по меньшему куску.

«Черт возьми, так быстро бьет по языку», — заявил Шеппард, уточнив, что теперь у него саднит горло. На вопрос коллеги, где ей жжет, Гарравей ответила: «Везде». Оба ведущих склонились над столом и заплакали. Им пришлось пить молоко, чтобы прийти в себя.

Ранее пользователи сети приняли мать известной телеведущей из Великобритании Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) за ее дочь. Некоторые назвали их сестрами-близнецами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!