Мать известной телеведущей приняли за дочь

Пользователи сети приняли мать британской телеведущей Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) за ее дочь. Об этом пишет Daily Express.

Уиллоуби опубликовала у себя в Instagram снимок, на котором ее мама сидит на пляже под тентом в солнечных очках. Пост был подписан следующими словами: «Когда я вырасту, хочу быть вот такой... #гламурная мама #гламурная бабушка #вечная красота».

When I grown up I want to be just like this please... ☀️ #glammam #glamgran #timelessbeauty Фото опубликовано @hollywilloughby

Некоторые юзеры не сразу поняли, кто перед ними. «Я не приблизил фото и не понял, почему ты пишешь о какой-то бабушке, думал, это ты. Потрясающе!» — восхищался один из комментаторов. «Я взглянул на снимок и принял ее за тебя», — вторил ему другой. «Вы близнецы!» — утверждал третий.

Многие желали выглядеть похожим образом. «Я бы и сейчас хотела быть такой!» — писала одна из пользовательниц.

В июле 2019 года жительница Лондона рассказала, что помогает ей выглядеть молодо в 56 лет.

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