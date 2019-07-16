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«Вечно молодая» 56-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности

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Жительница Лондона рассказала, что помогает ей выглядеть молодо в 56 лет. Ее слова приводит таблоид Daily Mail.

Луиза Тейлор (Louise Taylor), мать троих детей, нередко использует доступные бьюти-средства, чтобы сохранить красоту. Когда ее ресницы с возрастом потускнели и уменьшились в объеме, она заказала специальный ночной гель, который наносила в течение 30 дней. По ее словам, проверенные методы и рекомендации женщин она находит в Facebook-группе My Best Product Ever.

Тейлор утверждает, что немаловажно вести активную социальную жизнь. Она как минимум три раза в неделю выбирается в город на ужин, в театр или выпить пару коктейлей. Она также посещает клубы, в которые нередко ходит с 23-летней крестницей.

В январе текущего года британка попала в ДТП, повредив спину и четыре ребра. Из-за полученной психологической травмы у нее начались проблемы со сном. Тогда она прибегла к нетрадиционной медицине и изучила рэйки — оккультную практику исцеления через прикосновения ладонями. Женщина верит, что сеанс продолжительностью от 30 до 60 минут помогает ей избавиться от тревог и расслабить тело.

Тейлор 20 лет занимается пилатесом, а в 2017 году открыла собственную фитнес-студию Loufit. Женщина утверждает, что ее тренировки подходят для людей среднего возраста, которые хотят укрепить мышцы. Она тренируется от 20 до 40 минут ежедневно и подчеркивает, что спорт помогает ей оставаться молодой.

В апреле сообщалось об австралийке Даниэлле Гринтри (Danielle Greentree) которая рассказала, как ей удается выглядеть в 46 лет лучше, чем в 20. Блогер призналась, что стройной фигуре способствовали «хорошие гены, приключения в путешествиях и здоровый образ жизни».

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