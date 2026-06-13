Депутат Рады заявил, что Киев закупает снаряды по завышенной цене, зарабатывая на этом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти зарабатывают, закупая снаряды на деньги из Евросоюза в 12 раз дороже реальной стоимости. Его слова цитирует РИА Новости.

Дубинский подсчитал, что стоимость одного снаряда, согласно документам ВСУ, составляет шесть тысяч евро, хотя реальная стоимость таких снарядов ниже в 12 раз.

«Стоимость 152-миллиметрового снаряда для РФ и КНДР 260-430 евро. То есть, за 300 миллионов РФ или КНДР могут сделать 600-1000 тысяч снарядов. Украина купит 50 тысяч. Разница в 12 раз, и она сядет "партии войны" на карман», — заявил он.

Также он отметил, что даже наибольшая возможная цена в две тысячи евро все еще оставляет возможность для получения двукратной выгоды.

Ранее Дубинский объяснил ужесточение мобилизации на Украине желанием призвать 500 тысяч человек до конца 2026 года. Он привел слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.