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17:08, 13 июня 2026Ценности

Канье Уэст показал обнаженное фото жены

Рэпер Канье Уэст показал откровенное фото жены Бьянки Цензори
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ye

Американский рэпер Канье Уэст показал откровенное фото жены, австралийского дизайнера Бьянки Цензори. Публикация появилась в сторис на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний исполнитель поделился кадром, на котором его 31-летняя супруга предстала обнаженной. Она позировала в меховой маске с ушами, прикрывая голую грудь рукой.

Кроме того, артист выложил кадры из Тбилиси, Грузия, где в настоящее время находится со своей возлюбленной. Пара посетила гольф-центр Paragraph Golf & Spa Tabori, Autograph Collection. При этом Цензори предстала перед камерой без нижнего белья в прозрачном черном макси-платье, украшенном меховыми полосками спереди, и в упомянутой маске.

Ранее в июне Бьянка Цензори в откровенном виде снялась в клипе Уэста.

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