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Забота о себе
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17:30, 13 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты приводящие к летней бессоннице факторы

Сомнолог Новиков: Сдвиг режима дня летом приводит к бессоннице
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков объяснил, почему в теплое время года сложнее уснуть. Приводящие к летней бессоннице факторы он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Летом многим людям сложнее уснуть не только из-за духоты, но и потому, что жара вмешивается в тонкий механизм терморегуляции и циркадных ритмов. Оптимальная температура для сна — около 18-20 градусов, а когда в спальне 26-28 градусов и выше, телу сложнее переключиться в ночной режим: сон становится поверхностным, прерывистым, с частыми пробуждениями», — предупредил Новиков.

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По словам врача, летом часто происходит сдвиг режима. Подобные хаотичные «каникулы сна», когда человек каждый день ложится в разное время, ухудшают качество отдыха и усиливают ощущение разбитости. Кроме того, как отметил специалист, проблемы со сном могут усиливаться еще и из-за длинного светового дня. Он объяснил, что свет, попадающий на сетчатку, подавляет выработку мелатонина и тем самым затрудняет засыпание.

Сомнолог добавил, что в жаркую погоду организму сложнее отдать лишнее тепло: усиливается потоотделение, активируются механизмы терморегуляции. Из-за этого мозг дольше остается в состоянии бодрствования, даже если человек уже лежит с закрытыми глазами. В итоге засыпание затягивается, а глубокие фазы сна сокращаются.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Для этого она посоветовала записаться на когнитивно-поведенческую терапию.

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