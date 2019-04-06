«Вечно молодая» австралийка раскрыла секреты своей внешности

Австралийка Даниэлла Гринтри (Danielle Greentree) рассказала, как ей удается выглядеть в 46 лет лучше, чем в 20. Ее историю опубликовал информационный портал Fox News.

Гринтри уже три года как тревел-блогер, на ее Instagram подписаны более 90 тысяч человек, и женщина делает публикации почти каждый день. Она признается, что активно путешествует с 18 лет и за это время посетила свыше 70 стран. Австралийка решила стать блогером после того, как ее снимки из отпуска на Мальдивах с мужем набрали десятки тысяч лайков.

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Несмотря на то что многие подписаны на Гринтри ради фотографий из путешествий, в комментариях нередко появляются комплименты фигуре австралийки и вопросы о том, как она сохранила свою внешность. Блогер призналась, что этому поспособствовали «хорошие гены, приключения в путешествиях и здоровый образ жизни».

Австралийка отметила, что старается не употреблять переработанные продукты питания, а предпочитает фрукты, овощи и рыбу. Она регулярно занимается спортом и все упражнения делает с использованием собственного веса, не прибегая к помощи тренажеров, гантелей или штанг. Любимые виды тренировок Гринтри — бег, плавание, йога и пилатес.

Помимо этого, она добавила, что редко красится, однако всегда использует солнцезащитный крем. К тому же Гринтри внимательно читает состав косметических средств и продуктов питания.

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