«Вечно молодая» австралийка раскрыла секреты своей внешности

Жительница австралийского Квинсленда Белинда Нортон (Belinda Norton) рассказала, что делает, чтобы в 41 год выглядеть в два раза моложе. Об этом сообщает издание The Mirror.

По мнению Нортон, сохранить молодость ей помог позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами раз в две недели. «Нет ничего лучше, чем встреча подруг: на тренировке, вечерней прогулке или даже за завтраком. Девочкам необходимо регулярно добродушно подтрунивать друг над другом, и освобождаться таким образом от стресса», — считает она.

Женщина считает массаж необходимостью, а не роскошью. «Незажатые и гибкие мышцы не болят и меньше травмируются. К тому же, человек становится более подвижным и из него выходят токсины, из-за чего тело выглядит моложе, а кожа становится более здорового цвета», — объясняет Нортон.

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Она советует не сидеть на диете и есть здоровую пищу шесть раз в день. Порции должны быть не меньше размера двух кулаков. В ежедневный рацион она советует ввести голубику, шпинат, миндаль, лосось и овощи. Перед едой, по ее мнению, следует выпивать большой стакан воды. От алкоголя и напитков с добавлением сахара следует отказаться.

Она признается, что никогда не пьет через трубочку. По ее мнению, это приводит к образованию морщин вокруг рта. Для того, чтобы сохранить кожу здоровой, она советует всегда пользоваться солнцезащитным кремом.

Нортон регулярно занимается спортом, но отмечает, что старается избегать пробежек, так как они «приводят тело в состояние стресса». Она предпочитает ходьбу, тренировки с небольшими весами и круговые тренировки.

Одной из самых важных составляющих своего образа жизни Нортон считает здоровый сон. Она рано ложится спать и перед сном не пользуется социальными сетями, а принимает ванную, читает книгу или гуляет.

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