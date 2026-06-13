БПЛА ВС России уничтожили скрытно двигавшихся по Константиновке солдат ВСУ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Дроноводы группировки войск «Южная» уничтожили военных ВСУ, которые перемещались по Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что расчетами ударных дронов были нанесены поражения живой силе противника.

«Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях», — заявили в МО.

Российские военные из 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» показали удары дронами «Герань» по целям на Украине.