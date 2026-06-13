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16:49, 13 июня 2026Бывший СССР

Скрытно перемещавшихся по Константиновке солдат ВСУ уничтожили дронами

БПЛА ВС России уничтожили скрытно двигавшихся по Константиновке солдат ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Дроноводы группировки войск «Южная» уничтожили военных ВСУ, которые перемещались по Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что расчетами ударных дронов были нанесены поражения живой силе противника.

«Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях», — заявили в МО.

Российские военные из 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» показали удары дронами «Герань» по целям на Украине.

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