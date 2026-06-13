В зоне Сувалкского коридора пройдут военные учения «Отважный кабан»

В зоне Сувалкского коридора Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан»

В зоне Сувалкского коридора Литва, Польша и Франция проведут совместные военные учения «Отважный кабан». Об этом пишет литовский портал Lrytas.

Учения пройдут с 16 по 26 июня на границе Польши и Литвы, рядом с территориями Белоруссии и России. Целью станет выполнение совместных военных операций и синхронизация действий между силами союзников.

Также отмечается, что в ходе мероприятий будет уделено особое внимание повышению военной готовности стран. Кроме того, в приоритете совершенствование навыков быстрой защиты Сувалкского коридора.

В мае военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться оказать поддержку силам НАТО и устроить провокацию у Сувалкского коридора.