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16:52, 13 июня 2026Мир

В зоне Сувалкского коридора пройдут военные учения «Отважный кабан»

В зоне Сувалкского коридора Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В зоне Сувалкского коридора Литва, Польша и Франция проведут совместные военные учения «Отважный кабан». Об этом пишет литовский портал Lrytas.

Учения пройдут с 16 по 26 июня на границе Польши и Литвы, рядом с территориями Белоруссии и России. Целью станет выполнение совместных военных операций и синхронизация действий между силами союзников.

Также отмечается, что в ходе мероприятий будет уделено особое внимание повышению военной готовности стран. Кроме того, в приоритете совершенствование навыков быстрой защиты Сувалкского коридора.

В мае военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться оказать поддержку силам НАТО и устроить провокацию у Сувалкского коридора.

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