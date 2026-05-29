07:00, 29 мая 2026

ВСУ уличили в подготовке провокации у Сувалкского коридора

Военный эксперт Прохватилов: Украина может готовить провокацию у Сувалкского коридора
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины могут попытаться оказать поддержку силам НАТО и устроить провокацию у Сувалкского коридора, считает военный эксперт Владимир Прохватилов. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев счел призыв Зеленского о прекращении горячей фазы конфликта необходимым для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отвечая на вопрос о том, где сосредоточено наибольшее количество сил противника, Прохватилов указал, что сейчас Киев в основном обстреливает дронами сухопутный коридор на пути к Крыму и наносит удары по Севастополю. Таким образом, рассказал эксперт, ВСУ стараются навредить противовоздушной обороне (ПВО) полуострова.

«Я не исключаю провокации на северном фланге вблизи Сувалкского коридора. Я недавно давал интервью белорусскому телевидению, они очень обеспокоены этим. То есть два направления: это Крым и Сувалкский коридор — какая-то подмога силам НАТО в направлении Союзного государства», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

В среду, 27 мая, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в результате атаки есть масштабные разрушения, но никто не пострадал.

До этого президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о готовящемся наступлении со стороны Российской армии — на этот раз с территории Белоруссии. Он пригрозил соседней стране превентивным ударом, если Вооруженные силы Украины «почувствуют угрозу» северным границам, и пообещал усилить это направление войсками.

