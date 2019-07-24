Ведущая новостей бросила карьеру ради работы пожарной и прослыла сумасшедшей

Ведущая новостной передачи North West Tonight на телеканале «Би-би-си» Бекки Барр (Beccy Barr) заявила, что бросит 20-летнюю карьеру в журналистике ради работы в пожарно-спасательной службе. Об этом она сообщила в Twitter.

41-летняя журналистка уточнила, что прошла сложный отбор и готова в сентябре выйти на новую работу. «Я так взволнована и напугана этим новым вызовом!» — призналась она.

В комментарии «Би-би-си» ведущая уточнила, что ей очень нравится быть журналистом, но она готова к переменам и изучению новой профессии с нуля. «Это великая привилегия, когда люди рассказывают вам свои истории и доверяют пересказать их — это то, по чему я буду скучать больше всего», — заключила она.

По словам Барр, на этом этапе своей жизни она решила пойти по стопам своего отца Роя, который проработал в пожарной службе 20 лет. Она призналась, что отец не дает ей в этом вопросе никаких советов, так как решил, что она сошла с ума, решив столь кардинально поменять свою жизнь.

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