Интернет и СМИ
 
Последние новости
Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину
Мать случайно накормила ребенка кошачьими конфетами и ужаснулась
Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги
Автоматчик пострелял по посетителям кафе в канун Рождества и скрылся
Еврейский музей пережил посадки 
Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни
Доказано существование планеты-разрушителя в Солнечной системе
Израиль обвинили в симпатиях к террористам
«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели
Новости партнеров

Унижавшему феминисток ведущему нашли оригинальное наказание

Перейти в «Мою Ленту»
Baby Etchecopar

В Аргентине суд обязал радиоведущего Анхеля Этчекопара (Angel Etchecopar), оскорблявшего феминисток, в течение пяти месяцев приглашать представительниц этого движения в свою программу, сообщает газета La Nación.

По предписанию суда, ведущий не должен будет перебивать приглашенных феминисток в течение 10 минут и критиковать их после того, как они закончат говорить.

Судебное решение связано с жалобой прокурора, который обвинил Этчекопара в дискриминации по половому признаку. Во время эфиров он называл женщин, борющихся за свои права, «феминацистками». Кроме того, он регулярно их оскорблял, в частности, называл их «отвратительными людьми». Всего обвинитель представил суду восемь страниц с уничижительными и оскорбительными высказываниями в адрес женщин.

Этчекопара ранее был осужден за свои высказывания, однако признал вину и согласился извиниться перед теми, кого он задел, из-за чего наказание изменили. Кроме того, ведущий выплатит 15 тысяч песо (чуть более 51 тысячи рублей по текущему курсу).

Государственный обвинитель отметил, что ведущий действительно изменился и выглядит искренне раскаявшимся за содеянное.

Согласно принятому в декабре аргентинским парламентом закону, все должностные лица в стране обязаны проходить обучение по вопросам гендерного равенства. Закон был назван в честь Микаэлы Гарсиа, 21-летней девушки, которая была похищена, изнасилована и убита в 2017 году. Этот случай потряс страну и вызвал демонстрации.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Baby Etchecopar deberá incluir en su programa de radio especialistas en género
Радиоведущий спас дозвонившегося в эфир самоубийцу
Российские знаменитости потребовали запретить передачи Малахова
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 9 декабря

«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»

Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
08:08Сегодня

Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета

16:3021 декабря

В сети начался спор из-за названной в честь сбежавшего к нацистам чеченца улицы

10:57Сегодня

Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина

Интернет и СМИ00:0022 ноября

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
05:53Сегодня

Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами

10:4121 декабря

Роскомнадзор проверит «Би-би-си»

01:36Сегодня

Журналист-выдумщик вымогал деньги для несуществующих героев

Интернет и СМИ00:0520 ноября

«Знали бы люди, что их просто используют»

На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
23:0723 декабря

Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку

11:1620 декабря

Известная телеведущая отравилась плесенью и поселилась в машине

17:1021 декабря

Названы самые популярные коты года

Россия
«Много из Донецка пацанов пропало. Все бухают и воруют»
Его жена и сын погибли в обстреле. Он сбежал в Россию, стал бомжом и прославился
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Житель Сургута на велосипеде выступил против повышения цен на проезд
Все материалы
Мир
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Автоматчик пострелял по посетителям кафе в канун Рождества и скрылся
Израиль обвинили в симпатиях к террористам
Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России
Белорусы высказались о присоединении к России
Порошенко уравнял бойцов ОУН и УПА с ветеранами Великой Отечественной войны
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели
«Аэрофлоту» присвоили высокий рейтинг корпоративного управления
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
Подарочные карты в России захотели запретить
«Газпром нефть» испытала новую технологию поиска углеводородов
«Газпром» уволил ради экономии полторы тысячи проектировщиков
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправдание обвиненных в убийстве младенца врачей решили обжаловать
Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Все материалы
Наука и техника
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Создано эффективное лекарство от рака крови
Доказан редкий механизм эволюции
Американские F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 полетели строем
Илон Маск похвалил российские космические технологии
Все материалы
Спорт
Ловец момента
Он получил золото Олимпиады за фотографии. На его снимках спортсмены оживали
Медведеву призвали вернуться в Россию
Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов
Турнир UFC перенесли ради попавшегося на допинге бывшего чемпиона
Алина Загитова«Они же живые, не машины!»
Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли
Итальянская олимпийская призерка поведала о «безумии» российских фанатов
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России
Все материалы
Культура
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«У меня в руках было больное, обдолбанное животное»
Почему Запашный на самом деле нажаловался Путину на цирк без зверей
«Время, отведенное человечеству, истекает»
Что Стивен Хокинг знал о братьях по разуму и конце света
Назван любимый фильм года у россиян
Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни
Актера Сергея Юрского госпитализировали
Раскрыты подробности госпитализации Сергея Юрского
Все материалы
Интернет и СМИ
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами
Журналист-выдумщик вымогал деньги для несуществующих героев
Все материалы
Ценности
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
Стала известна цена самозашнуровывающихся кроссовок
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам
Британский турист накачался кокаином и прыгнул с балкона в отеле
США выдвинули России очередной ультиматум
Россия ответила на ультиматум США
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Все материалы
Cullinan покидает асфальт
Тест первого Rolls-Royce повышенной проходимости
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
В сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra
Компания Hyundai рассказала о новинках для России
«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса
Все материалы
Дом
«Я думал, она меня ударит»
Жена решила поддержать мужа, потерявшего бизнес. Это разрушило его жизнь
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру
Квартиры в России стали продаваться быстрее
Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно
Названы любимые районы богатых москвичей
Все материалы