Унижавшему феминисток ведущему нашли оригинальное наказание

В Аргентине суд обязал радиоведущего Анхеля Этчекопара (Angel Etchecopar), оскорблявшего феминисток, в течение пяти месяцев приглашать представительниц этого движения в свою программу, сообщает газета La Nación.

По предписанию суда, ведущий не должен будет перебивать приглашенных феминисток в течение 10 минут и критиковать их после того, как они закончат говорить.

Судебное решение связано с жалобой прокурора, который обвинил Этчекопара в дискриминации по половому признаку. Во время эфиров он называл женщин, борющихся за свои права, «феминацистками». Кроме того, он регулярно их оскорблял, в частности, называл их «отвратительными людьми». Всего обвинитель представил суду восемь страниц с уничижительными и оскорбительными высказываниями в адрес женщин.

Этчекопара ранее был осужден за свои высказывания, однако признал вину и согласился извиниться перед теми, кого он задел, из-за чего наказание изменили. Кроме того, ведущий выплатит 15 тысяч песо (чуть более 51 тысячи рублей по текущему курсу).

Государственный обвинитель отметил, что ведущий действительно изменился и выглядит искренне раскаявшимся за содеянное.

Согласно принятому в декабре аргентинским парламентом закону, все должностные лица в стране обязаны проходить обучение по вопросам гендерного равенства. Закон был назван в честь Микаэлы Гарсиа, 21-летней девушки, которая была похищена, изнасилована и убита в 2017 году. Этот случай потряс страну и вызвал демонстрации.

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