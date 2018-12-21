Радиоведущий спас дозвонившегося в эфир самоубийцу

Ведущий британской радиостанции Talk Radio Иэн Ли (Iain Lee) помог спасти мужчину, намеревавшегося свести счеты с жизнью. Самоубийца по имени Крис дозвонился в эфир и рассказал, что уже предпринял все для того, чтобы покинуть этот свет. Ли держал его на линии полчаса, пока Криса не нашли спасатели, пишет The Telegraph.

Голос мужчины время от времени прерывался, вероятно, из-за того, что тот периодически терял сознание. Но Ли старался вновь и вновь приводить его в чувство. В результате слушатель рассказал, что давно борется с посттравматическим стрессовым расстройством. Мужчина признался, что устал от борьбы и решил свести счеты с жизнью.

В процессе разговора ведущему удалось узнать, где Крис находится, чтобы параллельно вызвать докторов и полицию. Оказалось, что Крис лежал и умирал на одной из улиц Плимута.

«Скажу тебе вот что, Крис. Я не хочу, чтобы ты умер сегодня вечером. Мне нужно знать, на какой ты улице. Я хочу, чтобы ты пережил сегодняшнюю ночь и поговорил со мной завтра», — говорил Ли.

«Я не хочу, чтобы ты умер сегодня вечером, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат. Я люблю тебя», — повторял ведущий.

Самоубийцу удалось спасти. Об успешности операции Ли отчитался в Twitter. Ведущий признался, что никак не ожидал столкнуться в подобным. В то же время офицер полиции заявил, что случай Криса типичен для этого времени года — многие тяжело переносят декабрь.

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