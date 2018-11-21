Сестра описала многолетнюю травлю покончившей с собой российской школьницы

Покончившую с собой восьмиклассницу из Смоленской области травили на протяжении многих лет. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала сестра погибшей.

«Ее всю жизнь травили. Учителя говорили не слушать, не обращать внимания, психолог не работал с ней», — сказала она. Девочка-подросток была инвалидом по зрению, за что ей дали обидное прозвище Циклоп.

Также сестра школьницы рассказала о содержании публичной жалобы на зарплату их матери в больнице, которую та отправила в официальные инстанции: там говорилось о сложностях с покупкой школьной формы и письменных принадлежностей и о том, что травматолог в больнице приходит на работу пьяным. После этого в медучреждение поступил звонок из администрации района. «Ей (матери девочек — прим. «Ленты.ру») не угрожали, не обещали уволить, не ругали, так, пожурили немного», — пояснила девушка.

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Собеседница издания добавила, что ее сестра никогда в жизни не жаловалась открыто, в последние три дня перед гибелью выглядела веселой и никак не демонстрировала свои намерения.

Мать девочки также рассказала телеканалу НТВ о скрытности своей младшей дочери. «Она замкнутая, тихонькая. Любила одна — то в телефоне, то в ноутбуке. На улицу одна ходила, не любила компаний», — вспоминает женщина.

Следователи выяснили, что издевательства сверстников над ребенком продолжались минимум несколько лет. До побоев, как предполагается, дело не дошло, но однажды подростку объявили бойкот, в результате с ней прекратили общение практически все ученики в школе. По предварительным данным, учителя не обратили внимания на проблему.

О самоубийстве 14-летней восьмиклассницы из Смоленской области стало известно 20 ноября. По неподтвержденным данным, незадолго до гибели ее мать уволили из больницы после публичной жалобы ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям в трудной жизненной ситуации (статья 293 УК РФ). Девочка и ее старшая сестра находились на попечении матери.

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