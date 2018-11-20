Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Все виновные будут наказаны самым жестким образом в рамках действующего российского законодательства. Я сам отец трех дочерей, и для меня это, в том числе, как личная трагедия», — сказал он.

Островский подчеркнул, что в случае, если информация об отсутствии реакции на жалобы ребенка подтвердится, он примет «все решительные меры», которые позволят его полномочия главы региона.

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О самоубийстве 14-летней восьмиклассницы из Смоленской области стало известно 20 ноября. Сообщалось, что в ее социальных сетях было множество записей с жалобами на одиночество и жестокость со стороны одноклассников, которые травили ее из-за проблем со зрением.

Также известно, что незадолго до гибели она публично жаловалась на низкую зарплату своей матери, работницы поликлиники, и женщину вызвали на беседу с руководством. Однако знакомый семьи утверждает, что женщина никак не пострадала в этой ситуации.

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