Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Все виновные будут наказаны самым жестким образом в рамках действующего российского законодательства. Я сам отец трех дочерей, и для меня это, в том числе, как личная трагедия», — сказал он.
Островский подчеркнул, что в случае, если информация об отсутствии реакции на жалобы ребенка подтвердится, он примет «все решительные меры», которые позволят его полномочия главы региона.
О самоубийстве 14-летней восьмиклассницы из Смоленской области стало известно 20 ноября. Сообщалось, что в ее социальных сетях было множество записей с жалобами на одиночество и жестокость со стороны одноклассников, которые травили ее из-за проблем со зрением.
Также известно, что незадолго до гибели она публично жаловалась на низкую зарплату своей матери, работницы поликлиники, и женщину вызвали на беседу с руководством. Однако знакомый семьи утверждает, что женщина никак не пострадала в этой ситуации.