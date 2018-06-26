Девочку-сироту из Воронежа пригласили в гости и довели до самоубийства

Жители Воронежа Сергей Зуйков и Галина Стеко, состоящие в гражданском браке, были признаны виновными в доведении до самоубийства девочки-сироты, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Как установил суд, пара обнаружила пропажу тысячи рублей и заподозрила в краже 13-летнюю школьницу, подругу их дочери, которая росла без родителей и воспитывалась бабушкой. Они пригласили девочку якобы в гости, а чтобы скрыть намерения, позвали и других друзей дочери. Когда подростки собрались, Зуйков и Стеко стали угрожать 13-летней девочке и оскорблять ее.

Школьница не выдержала прессинга со стороны взрослых и покинула квартиру, расположенную на восьмом этаже. Спустя некоторое время ее тело было найдено под окнами дома, от полученных травм она скончалась на месте.

По данным прокуратуры, Зуйков пытался скрыть свою причастность к ее смерти и требовал от друзей дочери молчать, а в случае допроса — дать ложные показания. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, а Стеко — к трем. Также осужденные должны будут выплатить 400 тысяч рублей бабушке погибшей, которая воспитывает ее брата.

За последние 30 лет в мире значительно возросло количество случаев суицида среди детей и подростков, однако в России, по данным ВОЗ, это происходит чаще: 11,5 случая на 100 тысяч смертей по стране, при том что в целом по миру — 7,4 случая.

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