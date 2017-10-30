Раскрыта статистика самоубийств в России

Показатель самоубийств в России составляет 16,5 случая на 100 тысяч человек. Такие данные привел главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передает РИА Новости.

По его словам, меньше всего самоубийц живет в Москве: в столице зафиксировано 4-4,5 случая на 100 тысяч жителей. Костюк не уточнил, за какой период собрана эта статистика.

Также Костюк рассказал о статистике детских суицидов: по России это два случая на 100 тысяч человек, в Москве — 0,7, в мире — один случай. Цифры подростковых самоубийств выше: 11,5 на сто тысяч смертей по России, в Москве — 4,3 случая, в целом в мире — 7,4.

Костюк отметил, что, по данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов среди детей и подростков. Врач добавил, что в 1990-е годы показатель суицидов россиян составлял 43-46 случаев на 100 тысяч человек, он начал снижаться с 2001 года.