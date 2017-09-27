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Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду

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Житель Волгоградской области задержан по подозрению в склонении через социальные сети несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемый является куратором группы одной из соцсетей. Оперативникам стало известно, что он ведет переписку с четырнадцатилетней жительницей Тульской области, подталкивая ее к суициду.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней», — пояснила представитель МВД.

Мужчину задержали сотрудники Управления «К» МВД России совместно с коллегами отдела «К» УМВД России по Тульской области и отдела «К» ГУ МВД России по Волгоградской области. По месту его проживания были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, на которых есть сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду.

Подозреваемым оказался 23-летний безработный житель Волгоградской области, его уже арестовали.

В июне сообщалось, что сыщики Главного управления уголовного розыска совместно с Управлением «К» МВД задержали москвича, признавшегося в том, что он является администратором «группы смерти», где состояло 32 несовершеннолетних. В августе сотрудники МВД России задержали на территории Московской области и Хабаровска администраторов аналогичных пабликов.

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о десятках детей, совершивших суицид после вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». «Лента.ру» публиковала собственное расследование, посвященное истории с популяризацией сообществ среди школьников в России.

В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, его действия повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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