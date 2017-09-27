Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду

Житель Волгоградской области задержан по подозрению в склонении через социальные сети несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемый является куратором группы одной из соцсетей. Оперативникам стало известно, что он ведет переписку с четырнадцатилетней жительницей Тульской области, подталкивая ее к суициду.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней», — пояснила представитель МВД.

Мужчину задержали сотрудники Управления «К» МВД России совместно с коллегами отдела «К» УМВД России по Тульской области и отдела «К» ГУ МВД России по Волгоградской области. По месту его проживания были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, на которых есть сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду.

Подозреваемым оказался 23-летний безработный житель Волгоградской области, его уже арестовали.

В июне сообщалось, что сыщики Главного управления уголовного розыска совместно с Управлением «К» МВД задержали москвича, признавшегося в том, что он является администратором «группы смерти», где состояло 32 несовершеннолетних. В августе сотрудники МВД России задержали на территории Московской области и Хабаровска администраторов аналогичных пабликов.

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о десятках детей, совершивших суицид после вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». «Лента.ру» публиковала собственное расследование, посвященное истории с популяризацией сообществ среди школьников в России.

В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, его действия повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.