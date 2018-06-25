Рабочие пролили раскаленный битум на подростка

В подмосковной Балашихе во время строительных работ на 16-летнего подростка пролили раскаленный битум. Пострадаший получил ожоги шеи, спины и рук, сообщает РИАНМО со ссылкой на администрацию городского округа.

Инцидент произошел, когда проводился плановый ремонт кровли. Некоторое количество битума пролилось и попало на площадку у подъезда, где стоял подросток. Представители компании-подрядчика вызвали скорую помощь.

Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу микрорайона Железнодорожный. По информации агентства, врачи диагностировали слабые ожоги. Подростку выписали мазь и отпустили домой.

В феврале сообщалось, что британский рабочий получил обширные ожоги лица и тела, а также серьезный перелом позвоночника после того, как упал на раскаленный асфальт. Занятый работой, он не заметил приближающийся грузовик, который толкнул его на свежее дорожное покрытие.

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