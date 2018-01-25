Рабочий сунул руку в расплавленный металл и остался невредим

Видео: Daily Mail

Армянский рабочий продемонстрировал, что к расплавленному металлу можно прикоснуться и не получить ожог. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео, снятом на литейном производстве в Армении, мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу. После этого он демонстрирует руку, которая осталась невредимой.

Отсутствие ожогов объясняется эффектом Лейденфроста, при котором жидкость на поверхности руки в случае контакта с более горячим телом создает изолирующий слой пара. Это на долю секунды предохраняет кожу от ожога. Трюк с погружением руки в жидкий металл был популярен среди сталеваров еще в конце XIX века.

Сталь и железо плавятся при температурах 1400-1600 градусов.

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