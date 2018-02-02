Рабочий показал последствия падения на раскаленный асфальт

Рабочий из Англии Пол Тернбул (Paul Turnbull) получил обширные ожоги лица и тела, а также серьезный перелом позвоночника после того, как из-за несчастного случая упал на раскаленный асфальт. Фотографии опубликованы в Twitter местной полиции.

Тернбул занимался укладкой асфальта, когда рядом с ним оказался грузовик, груженный деревянными досками. Его водитель, Фрейзер Роуанд (Fraser Rowand), занимался доставкой груза и уже сгрузил часть досок у въезда на стройку. Далее, как описывает пострадавший, произошли «30 секунд самого страшного эпизода в жизни»: 13 массивных деревянных балок свалились на него, из-за чего тот упал на раскаленный асфальт.

Другие рабочие, ставшие очевидцами происшествия, были вынуждены экстренно переместить упавшие балки с тела Тернбула с помощью грузоподъемника, после чего тот был госпитализирован.

В настоящее время Тернбул передвигается на инвалидном кресле, а его нижняя часть тела потеряла чувствительность.

Водитель грузовика признан виновным в причинении тяжелой травмы вследствие опасного вождения. Его приговорили к 20 месяцам тюрьмы, а также назначили ему 210 часов принудительных работ и добавили к приговору трехлетний запрет на вождение.

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