Пользователи форума до смерти затравили женщину-трансгендера

Женщина-трансгендер из США Хлоя Сагал (Chloe Sagal) покончила с собой после продолжительных онлайн-издевательств. Об этом сообщает Oregon.

31-летняя Сагал занималась разработкой видеоигр. Ее друзья рассказали, что пользователи в течение нескольких лет травили ее в сети, в результате чего женщина стала психически неуравновешенной.

В 2013 году трансгендер стала мишенью пользователей имиджборда Kiwi Farms — сообщества, посвященного обсуждению «эксцентричных людей, которые добровольно выставляют себя дураками». Кроме того, на сайте нередко собираются те, кто преследует и запугивает жертв в сети.

Посетители Kiwi Farms обратили на Сагал внимание после того, как та попыталась сделать операцию по смене пола, собрав деньги на краудфандинговой площадке для жизненно важной операции на носу. Женщине удалось получить более 30 тысяч долларов, после чего пользователи стали оскорблять ее одновременно на нескольких онлайн-платформах.

Друзья Сагал также рассказали, что разработчик игр постоянно думала о самоубийстве. При этом каждый раз, когда она сообщала о желании покончить с жизнью, члены Kiwi Farms писали об этом на странице в Facebook и закрепляли запись. Такое случалось несколько раз за месяц до смерти Сагал.

«Моя смерть не может быть тихой. Она должна быть громкой и политической. Вся моя жизнь, мой опыт, мое образование привели к этому моменту», — написала женщина в предсмертной записке.

Однако посетители Kiwi Farms продолжили издеваться над Сагал даже после ее смерти. Пользователи высмеяли ее способ ухода из жизни, а также сам факт самоубийства.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!