Южнокорейскую гимнастку затравили за любовь к России

Интернет-тролли атаковали Instagram-аккаунт южнокорейской чемпионки по художественной гимнастике Сон Ен Чжэ (Son Yeon-jae) за симпатию к России. Об этом во вторник, 30 января, сообщает South China Morning Post.

Как утверждается в материале издания, причиной ненависти пользователей социальной сети стал лайк, который Ен Чжэ поставила под фотографией российской фигуристки Аделины Сотниковой, сделанной во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Отмечается, что тогда борьба за золото шла между Сотниковой и южнокорейской фигуристкой Ким Ен А (Kim Yuna). После якобы незаслуженной победы российской спортсменки Ен А покинула большой спорт, чем крайне разочаровала болельщиков из Южной Кореи.

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Судя по всему, южнокорейским пользователям Instagram не понравилось, что Ен Чжэ поддерживает российскую фигуристку. По словам самой гимнастки, она не раз становилась жертвой кибербуллинга. «Некоторые корейцы не очень любят меня. Они вынуждают меня избегать контактов с моим народом», — призналась она.

Ен Чжэ добавила, что благодаря массовым жалобам недовольных пользователей ее Instagram был заблокирован администрацией социальной сети. Девушка извинялась перед подписчиками, отметив, что извиняется перед жителями Южной Кореи за свои высказывания.

В апреле 2014 года Корейский союз конькобежцев подал протест на победу Сотниковой в Сочи. Он касался спорного, по мнению корейцев, состава судейской бригады на соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх 2014 года. Они заявили, что именно это повлияло на победу Сотниковой, которая получила 224,59, в отличие от Ен А, набравшей 219,11 балла.

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