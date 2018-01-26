Раздражающая игра-тролль взбесила тысячи пользователей сети

В сети обратили внимание на запись прохождения японской игры Trap Adventure 2. Ее разработчик хвастает тем, что создал самое раздражающее и сложное приложение для смартфонов. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте P_MEN876.

На видео пользователь безрезультатно пытается пройти Trap Adventure 2. Игрока убивает буквально все, что встречается ему на пути — внезапно вырастающие из пола шипы, падающий потолок и произвольно исчезающие платформы. «Черт, я уже несколько раз хотел разбить свой телефон», — пожаловался P_MEN876. За четыре дня ролик набрал более 12,5 миллионов просмотров.

В комментариях под видео зрители посочувствовали геймеру. Они отметили, что приложение уже успело их взбесить, хотя они еще в него не играли. Некоторые даже начали публиковать записи своих попыток пройти первый уровень. Нашлись и те, кому игра приглянулась. Они начали интересоваться у P_MEN876, где он скачал Trap Adventure 2.

Trap Adventure 2 была выпущена еще в 2016 году. Приложение начало набирать популярность в январе 2018. Заинтересованные «самой раздражающей» игрой пользователи принялись массово устанавливать Trap Adventure 2, сделав ее одной из самых скачиваемых программ в AppStore.

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