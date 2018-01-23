Теория о влиянии видеоигр на жестокость людей потерпела крах

Исследователи из Университета Йорка не нашли доказательств теории о влиянии видеоигр, содержащих сцены насилия, на поведение человека. Об этом сообщается в блоге британского учебного заведения.

Серия экспериментов, проведенная в научно-исследовательском центре, задействовала более трех тысяч участников. Как показало наблюдение, увлечение реалистичными видеоиграми, содержащими сцены жестокости, не повышает агрессию игроков.

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Ученые фиксировали уровень погружения испытуемых в обстоятельства игр: после прохождения нового уровня в видеоигре их просили в реальной жизни классифицировать некоторые объекты, связанные с ней. Оказалось, что время реакции человека на игровые атрибуты после ее прохождения идентично реакции человека, отвлеченного от гейминга.

Эксперименты также проводились на реалистичных и фантастических шутерах — уровень вовлеченности игроков оказался приблизительно одинаковым.

Таким образом ученые пришли к выводу, что виртуальные убийства никак не влияют на уровень агрессии человека, по крайней мере, взрослого. Университет запланировал провести аналогичные эксперименты с участием детей, а также проверить реакцию людей на экстремальные виды насилия в играх — к примеру, пытки.

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