Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства

Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета».

Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома. Она жила с матерью и старшей сестрой. Также была найдена записка, в которой погибшая жаловалась на одиночество и жестокое обращение со стороны одноклассников: в школе ее дразнили из-за проблем со зрением.

Издание отмечает, что на страницах в социальных сетях девочки было обнаружено множество депрессивных картинок и записей. Например, она задавалась вопросами: «Почему вы такие злые?» и «Кому я нужна?», жаловалась на то, что «никому не нужен мой свет и мои чувства», и называла людей монстрами. Ученица хотела уехать в Санкт-Петербург после окончания девяти классов школы.

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Сообщалось также, что незадолго до гибели она публично жаловалась на низкую зарплату своей матери, работницы поликлиники, из-за чего женщину вызвали на беседу с руководством. Однако источник газеты, близкий к семье погибшей, уточнил, что мать ребенка никак не пострадала, и после беседы они дома с дочерью посмеялись над этой ситуацией.

В июне стало известно о том, как пара жителей Воронежа довела до самоубийства девочку-сироту, подругу их дочери. Они заподозрили ребенка в краже денег. Школьницу позвали в гости вместе с другими подростками, а затем начали публично оскорблять и унижать.

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