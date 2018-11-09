Организатора смертельных тренингов осудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд приговорил к условному сроку организатора тренингов, после которых покончили с собой два человека. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы городских судов.

«Суд назначил Ольге Маркеловой наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно», — говорится в сообщении.

Как установил суд, Маркелова и ее супруг руководили общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. В 2012 году они создали организацию «Зеора» и проводили тренинги личностного роста по системе «Лайфспринг».

В тренингах системы присутствовали признаки осуществления психологического воздействия на людей: их запугивали, подрывали самооценку и самоуважение. В результате двое участников занятий покончили жизнь самоубийством.

В отношении Маркеловой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). В ходе следствия она признала вину в совершении преступления.

По данным РИА Новости, до суда женщина и ее супруг находились под домашним арестом, и мужчина сбежал из России. Сейчас он находится в международном розыске.

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