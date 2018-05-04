Россиянин создал филиал японской секты террористов «Аум Синрике»

Следователи намерены в ближайшее время предъявить 46-летнему Михаилу Устьянцеву обвинение в организации террористического сообщества секты «Аум Синрике», запрещенной в России в 2016 году. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, организаторы и участники русского сектора международной религиозной организации «Аум Синрике» вовлекали россиян и собирали с них денежные средства на ее финансирование. Устьянцев длительное время поддерживал контакты с неустановленными японскими лидерами секты, проводил собрания последователей, координировал сбор и учет пожертвований.

1 мая он был задержан сотрудниками ФСБ в Волгограде на встрече с местными жителями. По ходатайству следователя 3 мая Устьянцева заключили под стражу.

Верховный суд России осенью 2016 года признал тоталитарную секту «Аум Синрике» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. О запрете секты на территории России ходатайствовала Генпрокуратура. За несколько месяцев до этого решения в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые задержания адептов «Аум Синрике». Следственные действия были связаны с расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2015 года по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

«Аум Синрике» («Учение истины Аум», с начала 2000-х годов также известна как «Алеф») — тоталитарная деструктивная секта псевдобуддистского толка с прослеживаемыми влияниями индуизма, даосизма, христианства и тантрических традиций. Основана в середине 1980-х годов японцем Секо Асахарой. Организация получила всемирную известность в 1995-м после террористической зариновой атаки в метро Токио, жертвами которой стали более 10 человек.

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