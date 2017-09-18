ЕСПЧ рассмотрит жалобы сайентологов и «Аум Синрике» против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы от нескольких религиозных организаций, которые ранее были запрещены в России за экстремистскую или террористическую деятельность. Это следует из материалов, размещенных на сайте суда.

Всего ЕСПЧ коммуницировал восемь таких жалоб, поданных против России. Теперь страна-ответчица должна будет в установленный срок представить суду свою позицию.

Обращения были поданы в период с 2011 по 2017 год, все заявители обжалуют нарушение статьи 9 Европейской конвенции о свободе совести.

В частности, ЕСПЧ рассмотрит жалобу приверженцев движения «Аум Синрике» на включение их организации в перечень террористических, а также 12 адептов «Церкви сайентологии» и восьми связанных с сайентологами организаций из разных городов России, которые недовольны преследованием за распространение религиозной литературы и отказами в регистрации юридических лиц.

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Кроме того, в суд поступили жалобы от пятерых адептов движения «Таблиги Джамаат», признанного экстремистским в 2009 году, от девяти последователей учения Саида Нурси («Нурджулар»), которое проповедует идею создания объединенного исламского халифата и запрещено в России с 2008 года, а также от жителя Казани, которому прокуратура запретила основать ячейку считающейся радикальной суннитской организацией.

Помимо этого, ЕСПЧ рассмотрит несколько жалоб, связанных с распространением религиозной литературы — исламских трудов, а также брошюр китайского движения «Фалуньгун».

Всего в реестр организаций, запрещенных в России за экстремистскую деятельность, в настоящее время входят 62 объединения, в реестр террористических организаций — 27.