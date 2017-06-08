Суд арестовал одного из лидеров «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга»

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Ивана Мацицкого — одного из предполагаемых лидеров «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга» (СЦ). Об этом в четверг, 8 июня, передает Пятый канал.

Как отмечается в сообщении, ранее были арестованы исполнительный директор организации Галина Шуринова, ее главный бухгалтер Сахиб Алиев и 38-летяя фигурантка «дела СЦ» Анастасия Терентьева. Избрание меры пресечения еще одной фигурантке, Констанции Есаулковой, отложено на 9 июня.

«По версии следствия, пятеро представителей "церкви" на протяжении четырех лет вели незаконную предпринимательскую деятельность (...) Доверчивые люди отдавали такие деньги за курсы и другие саентологические программы. Кроме того, у обвиняемых изъяли якобы экстремистские книги и брошюры», — говорится в сообщении.

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7 июня следователь на заседании в Невском районном суде заявил, что организация «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» незаконно заработала более 276 миллионов рублей.

29 марта сообщалось об обысках в подмосковном центре сайентологов, расположенном в городе Лосино-Петровский. Операцию проводили спецслужбы в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру.