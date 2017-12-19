Сектанты в Москве долго смотрели на солнце и проглядели приход следователей

Московские следователи возбудили уголовное дело о создании секты, адептов которой лечили «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями». Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в феврале 2013 года неизвестные создали в Москве «группу запрещенного религиозного объединения», в деятельность которого вовлекали как граждан России, так и иностранцев. На семинарах создатели секты призывали слушателей отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств. Вместо этого для исцеления им предлагалось произносить формулы, принимать специальные чаи и читать специализированную литературу, а также заниматься «длительным рассматриванием солнца».

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Как отметили в СК, в число адептов входили и дети. Одна из девочек, посещавшая секту с марта 2013-го по январь 2014 года, впоследствии скончалась. В настоящее время обстоятельства ее смерти выясняются.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 239 УК («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), которая предполагает лишение свободы на срок до четырех лет, в офисе организации прошли обыски. Была изъята литература, диски и «иные значимые предметы».

Как уточнил источник «Интерфакса», речь идет об организации «Элле-Аят», деятельность которой была запрещена Верховным судом в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью человека. Следователи устанавливают причастных к работе секты.

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