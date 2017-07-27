Полиция в Китае задержала верующих в запрещенную женщину-Христа

Китайская полиция задержала 18 человек: их обвиняют в принадлежности к запрещенной в стране религиозной организации «Церковь Господа Всемогущего», проповедующей тезис о реинкарнации Христа в виде женщины. Об этом сообщает китайское государственное новостное агентство «Синьхуа».

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По словам стражей порядка, у большинства задержанных наблюдаются признаки депрессии. «Некоторые из них разведены и не знают, как дать выход подавленности. Семьи других столкнулись с трагедиями и впали в депрессию», — рассказал Дун Цзяньфэн, полицейский чиновник из провинции Чжэцзян. По его словам, восемь задержанных после беседы отказались от своих религиозных заблуждений и заявили, что больше не верят в женщину-Иисуса.

Последователи основанной в 1990-е годы секты верят, что Иисус Христос воскрес и стал женщиной-китаянкой по имени Ян Сянбинь. Она — жена основателя культа Чжао Вэйшаня. И Ян, и Чжао эмигрировали в США. Своей целью секта ставит борьбу с Коммунистической партией Китая, которую она именует «красным драконом».

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19 августа 2014 года члены секты убили женщину в «Макдоналдсе». 37-летняя жертва отказалась сообщить свой номер телефона культистам, после чего вымогатели забили ее до смерти стульями и металлической ручкой от швабры.

Преступников удалось вычислить благодаря записям с камер наблюдения и смартфонов посетителей, которые не вмешивались в происходящее. По этому делу пятеро человек были осуждены, двое из них казнены.