«Неуязвимый» лидер малайзийской секты погиб в котле-пароварке

Лидер одной из даосских малайзийских сект погиб, выполняя трюк. Он должен был провести значительное время в закрытом металлическом котле-пароварке, который подогревался кипящей водой, тем самым показав свою неуязвимость. Видео с места событий публикует The Star.

65-летний Лим Ба залез в емкость, однако через полчаса его последователи услышали изнутри громкий стук. Когда малайзийца достали, он был без сознания. Врачи в больнице, куда его доставили, констатировали смерть от сердечного приступа.

На теле Ба были обнаружены ожоги второй степени.

В течение последних десяти лет Ли Ба успешно выполнял этот трюк, проводя в котле до 75 минут. По словам дочери погибшего, два года назад ее отцу сделали операцию по коронарному шунтированию, он был не вполне здоров, однако все равно настоял на выполнении трюка.