Участник танцевального шоу пожаловался на причиняемые партнершей мучения

Участник британского танцевального шоу Strictly Come Dancing, комик Крис Рамси (Chris Ramsey) рассказал о болезненном методе тренировки, который использует его профессиональная партнерша Карен Хауэр (Karen Hauer). Об этом он сообщил в своем подкасте Sh**ged Married Annoyed.

Рамси признался, что каждый раз, когда он не попадает в ритм, Хауэр впивается ногтями в кожу его рук так сильно, что он кричит от боли. «Улыбка на ее лице в этот момент превращается из милой в устрашающую, и при этом ни одна из частей ее лица не движется», — рассказал комик, назвав свою партнершу «ужасной».

Британец также осудил претензии судей к его ритмичности. Он объяснил, что в его танце многое было не так, но в ритм он попадал, иначе Хауэр бы применила свой прием и комик закричал бы от боли.

Ранее паралимпиец Уилл Бейли (Will Bayley) истек кровью после усиленной тренировки перед выступлением в Strictly Come Dancing. Позднее выяснилось, что рана не опасна для здоровья: Бейли расцарапал ногтем палец на ноге.

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