Звезда реалити опубликовала фото полуголой дочери и попала под шквал критики

Звезда реалити-шоу «Холостяк» Аманда Стэнтон (Amanda Stanton) попала под шквал критики после того, как опубликовала в сети фото своей дочери в бикини. На скандал вокруг снимка пятилетней девочки обратил внимание The Sun.

29-летняя Стэнтон выложила фото своей дочери в раздельном купальнике несколько дней назад. Девочка позировала перед зеркалом, стоя вполоборота, вытянув губы вперед. «Готовимся к дню на пляже», — подписала фото мать.

Ряд комментаторов уличил женщину в плохом воспитании ребенка. «У меня две дочери 10-ти и 16-ти лет. Давайте учить их уверенности в себе и бодипозитиву без изображений такого типа... Аманда, мне нравится твоя девочка, но это слишком», — поучал один из них. Стэнтон пришлось защищаться, замечая, что она не навязывает детям стандарты красоты.

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Некоторые замечали, что дочь звезды может стать объектом сексуализации из-за подобных снимков. Та пыталась защищаться: «Я понимаю, о чем вы, но я не могу контролировать то, что может подумать больной человек».

«Я понимаю, что есть больные люди, и я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить своих детей и обеспечить их безопасность, но я не могу позволить, чтобы это захватило мою жизнь до такой степени, чтобы я боялась опубликовать их милые фотографии в купальнике», — парировала она.

Часть подписчиков решила, что маленькая девочка пытается подражать матери и другим взрослым и потому так ведет себя. «Она милая и просто хочет походить на маму и ее друзей. В этой публикации нет ничего плохого кроме комментариев», — написал один из юзеров. Некоторые призвали показать ребенку положительный пример.

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