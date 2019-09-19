Звезда реалити-шоу обвинил жену в психологическом насилии над детьми

Участник реалити-шоу про свою семью Jon & Kate Plus 8 Джон Госселин (Jon Gosselin) обвинил бывшую жену Кейт в психологическом насилии над их восемью детьми. Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

По словам Госселина, Кейт не думала о счастье детей, когда участвовала в проекте. «Она нарциссическая и эгоистичная. Она всегда говорит за детей. Это все ложь. У них есть и свои голоса», — сказал он.

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Мужчина утверждает, что в их доме царили порядки, похожие на военные, а детей заставляли делать такой объем домашних дел, который им был не под силу. Кроме того, детям разрешали веселиться, только когда на них были направлены камеры. В остальное время они почти не выходили из дома и мало развлекались.

Госселин также признался, что у их сыновей и дочерей мало развиты необходимые для жизни навыки, так как его жена стремится контролировать их во всем. Он добавил, что постоянные съемки не пошли на пользу их психическому здоровью, и предположил, что им будет трудно адаптироваться в колледже или на работе.

Отдельно Госселин рассказал о ситуации с сыном по имени Коллин, у которого диагностировали синдром дефицита внимания. По словам мужчины, его жена тайно отправила одиннадцатилетнего мальчика в специализированное учреждение, так как не могла справляться с ним сама. Коллин провел там три года, при этом мать его практически не навещала.

Госселин отметил, что рассказывает об этом только сейчас, потому что раньше боялся травмировать психику еще не подросших детей.

Джон и Кейт поженились в 1999 году. Через год у них родились близнецы, а еще через четыре года — шестеро детей. Американский телеканал Discovery Health предложил семье сняться в реалити-шоу о них самих под названием Jon & Kate Plus 8, затем передачу начали показывать на телеканале TLC. В 2009 году пара объявила о разводе. Передача продолжила выходить в эфир вплоть до 2017 года под названием Kate Plus 8.

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