Успешная телеведущая призналась в потере контроля над собственной жизнью

Популярная телеведущая Лора Уитмор, прославившаяся как лицо канала MTV Europe, призналась, что часто «понятия не имеет», что она делает. Ее слова приводит таблоид The Sun.

Уитмор решила развеять мнение, что она ведет «идеальную жизнь». Телезвезда заметила, что не осознает, что она делает большую часть своего времени.

«Правда в том, что мы все просто люди, пытающиеся выжить каждый день. Мы все чувствовали себя обделенными, будто мы недостаточно хороши», — заявила она.

Единственное, с чем Уитмор, по ее признанию, всегда готова выступать в свою пользу, — это деньги. «Деньги — это то, о чем мы часто стесняемся говорить, но важно сделать их заметными», — заявила она, подчеркнув, что всегда требует той же зарплаты, что и ее коллеги мужского пола за идентичную работу.

Уитмор прославилась как ведущая MTV News в Ирландии и Великобритании. Эту должность она занимала с 2008 по 2015 год. Позднее она перешла на ITV2 и стала ведущей нескольких реалити-шоу, в том числе популярной передачи со знаменитостями I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! NOW!.

