Полуголая телеведущая повторила сцену из «Грязных танцев»

dailymail.co.uk

Австралийская журналистка и телеведущая Джессика Роу (Jessica Rowe) восхитила телезрителей своим внешним видом в трейлере нового шоу The Real Dirty Dancing («Настоящие грязные танцы»). Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах 49-летняя Джессика прибывает в отель Mountain Lake Lodge, где снимался вышедший в 1988 году фильм «Грязные танцы». Затем они с партнером воссоздают тот самый танец, что исполняли герои картины. Мужчина поднимает Роу в воздух, она отводит руки назад, а партнер ее крутит.

Зрители были в восторге от внешнего вида ведущей. «Вау, она выглядит потрясающе!» — написал один. «Я думал, это Кэти Перри, неотразимая», — прокомментировал другой. «Вот бы у меня было такое тело», — позавидовала Роу одна из пользовательниц.

Премьера «Настоящих грязных танцев» запланирована на конец 2019 года. В шоу восемь знаменитостей будут воссоздавать сцены из одноименного фильма. Обучать их будут профессиональные хореографы.

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