Возмущенная преподавательница обнажилась во время интервью

Преподавательница Кембриджского университета доктор Виктория Бейтман (Victoria Bateman) пришла в эфир радиостанции BBC Radio 4 полностью обнаженной. Как сообщает таблоид Daily Mail, так экономист хотела выразить свой протест в отношении выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Эксперт должна была дать пятиминутное интервью ведущему Джону Хамфрису (John Humphrys). Когда Бейтман сняла пальто, он обнаружил, что на гостье нет никакой одежды.

«О, я вижу, ты голая», — ошеломленно прокомментировал он. В эфире Хамфрис уточнил, что на теле Бейтман были выведены слова «Brexit Leaves Britain Naked» («Брекзит оставляет Британию голой» — прим. «Ленты.ру»).

В интервью эксперт бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу (Jacob Rees-Mogg), который является ярым сторонником Brexit. «Я приглашаю Джейкоба Рис-Могга провести откровенную дискуссию со мной, и мы дойдем до корней этой проблемы», — заключила она.

Свой экстравагантный поступок Бейтман анонсировала в Twitter. «Сегодня утром на BBC Radio 4 после 8:40 я говорю о #Brexit и #NakedProtest. Надеюсь, в студии достаточно тепло!» — написала она.

Накануне Бейтман подверглась критике в Twitter за высказывания о женском теле. По ее утверждениям, своим поведением она бросает вызов предрассудкам, согласно которым женские тела являются средоточием греха. Многие нашли ее поведение нелепым. «Мы не думаем, что вы грешны, доктор, мы думаем, что вы смешны. Теперь наденьте одежду, пока не простудились», — ответил ей журналист Пирс Морган (Piers Morgan).

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