Телеведущий кинулся с кулаками на назвавшего его членом мафии фаната

Ведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo) оскорбился, когда мужчина назвал его Фредо (Fredo) на мероприятии в Нью-Йорке. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале шоу THAT'S THE POINT.

В описании указано, что ролик на передачу прислал один из зрителей. Инцидент произошел, когда мужчина попросил у Куомо совместное фото. Однако мужчина не знал реального имени журналиста и вспомнил, что в одном из телешоу его называли Фредо. Посчитав это за реальное имя ведущего, фанат так и обратился к Куомо.

Такое обращение возмутило журналиста CNN. «У тебя будут проблемы. Не смей меня так оскорблять. Я тебя убью за такое, я тебя сброшу вниз с этой лестницы», — прокричал Куомо. По его словам, Фредо — оскорбительное прозвище по отношению к американцам с итальянскими корнями. Он отметил, что именно так звали одного из персонажей семьи Корлеоне из фильма «Крестный отец».

«Это как слово на букву "Н" для нас», — добавил журналист, имея в виду некорректное слово nigger по отношению к чернокожим. Куомо предложил мужчине подраться и ответить за свои слова. В итоге друзья развели спорщиков в разные стороны, конфликт удалось предотвратить.

Президент США Дональд Трамп также обратил внимание на инцидент. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Тоже думал, что Крис — это Фредо. Горькая правда». Позднее глава государства, житель Нью-Йорка, как и Куомо, отметил, что психику журналиста следует проверить, так как он ругался и совсем не контролировал себя.

Фредерико (Фредо) Корлеоне — персонаж романа Марио Пьюзо «Крестный отец», средний сын Вито Корлеоне. По сюжету фильма «Крестный отец 2», он предает своего брата. Узнав об этом, тот приказывает убить его.

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