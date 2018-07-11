Интернет и СМИ
 
Последние новости
Франция стала первым финалистом чемпионата мира
Черчесов взял на себя вину за незабитый пенальти Смолова
Власти Бельгии предпочли футбол Дональду Трампу
Ким Чен Ын вместо встречи с госсекретарем США поехал на картофельную ферму
В Индии испугались российских истребителей
Сербы пристыдили Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ
Предприимчивые россияне нашли способ присвоить арендованное жилье
Умер внук Брежнева
Бывший футболист сборной России пожелал хорватам скорейшего вылета
Новости партнеров

Журналист CNN сравнил Петербург с желанной изменщицей

Перейти в «Мою Ленту»
Танкреди Палмери

Спортивный журналист американского телеканала CNN Танкреди Палмери (Tankredi Palmeri) рассказал о впечатлениях после посещения Санкт-Петербурга. О любви к городу он написал в своем Twitter.

Вечером 9 июля журналист опубликовал фотографию, на которой запечатлел пейзаж во время яркого заката. «Санкт-Петербург в огне. Я охрененно люблю тебя, детка», — написал Палмери под снимком.

Уже на следующий день корреспондент пообещал, что когда-нибудь подробно расскажет о прошедшей ночи. «Я никогда даже не задумывался, что мой симбиоз с "Игроком" Достоевского может стать настолько реалистичным. Санкт-Петербург — это изменщица, но ты зависим от нее до безумия», — написал журналист.

Ранее Палмери пожаловался на попытку похищения. Во время пребывания в Ростове-на-Дону корреспондент едва не стал жертвой водителя такси.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Журналист CNN пожаловался на попытку похищения в России
Зарубежные журналисты расхвалили Россию за дешевое пиво
Британский журналист назвал ЧМ в России цирком и сравнил с нацистской Олимпиадой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0410 июля

Ужас в квадрате

Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
08:0210 июля

Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»

10:5410 июля

Матч сборной России побил рекорды на украинском телевидении

00:0710 июля

Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
06:4410 июля

Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов

16:37 9 июля

Тысячи сотрудников секретных военных баз прокололись на любви к бегу

18:49 9 июля

Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
20:09 9 июля

Девушка приспособила коробку с пиццей для важного объявления и прославилась

15:16 9 июля

Хакеры нашли способ украсть тысячи литров бензина у американской заправки

14:11 9 июля

Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами

Россия
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
Злые пчелы больше часа не пускали кубанских полицейских к месту ДТП
Избитый депутат Госдумы рассказал о своем самочувствии
МВД проверит информацию об избиении депутата пьяным полицейским после матча ЧМ
Лось устал от дрона и попытался его сбить
Все материалы
Мир
Детей из пещеры в Таиланде спасли
Они просидели в темноте две недели и выжили. Илон Маск не пригодился
ИГ заявило об убийстве десятков российских военнослужащих в Сирии
Отравившийся «Новичком» британец очнулся
В ЮАР разбился пассажирский самолет
Трамп рассказал о подарках Путину и Ким Чен Ыну
Трамп назвал Путина соперником
Медсестра заранее убивала пациентов из-за неприязни к скорби родственников
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на «путь истинный»
Захар Прилепин посетовал на нервную жизнь в ДНР
Украинский генпрокурор принял участие в набеге на страницу ФИФА
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Фольги хватит всем
На Урале решили внедрить технологию производства медной электролитической фольги
Американцам раздадут деньги просто так
В России отменят роуминг
Бывший полпред Путина вернулся на завод
«Альфа-Банк» предложил накопительный счет со ставкой 7 процентов годовых
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Руководителя тушения пожара «Зимней вишни» в Кемерове отправили в СИЗО
Укравшего миномет и доспехи бывшего капитана ВМФ посадили на десять лет
Из сейфа в номере элитного отеля на Арбате похитили 22 миллиона рублей
Россиянин побывал в рабстве и получил уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
США нашли в России «убийцу» F-35
Найдена созданная миллиард лет назад краска
Названа новая опасность для здоровья мужчин
Опровергнут миф о пользе популярного витамина
Все материалы
Спорт
Первые после Зидана
Франция — в финале чемпионата мира. Трехцветные задушили бельгийцев
Сербы пристыдили Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ
Франция стала первым финалистом чемпионата мира
Третий футболист завершил карьеру в сборной России
Большая игра
Чемпионат мира продолжается без России. Борьба за кубок в самом разгаре
Раскрыты условия перехода Роналду в «Ювентус»
Бывший футболист сборной России пожелал хорватам скорейшего вылета
Все материалы
Культура
«Снял Лувр, так устраивай оргию»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
Джорджа Клуни сбила машина
Владелец клуба высказался о конфликте девушки-трансгендера с охраной
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Умер звезда «Эскадрильи "Лафайет"» Тэб Хантер
Все материалы
Интернет и СМИ
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»
Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию
Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне
Все материалы
Ценности
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Раскрыты секреты идеальной внешности Рианны
Умер модельер Бенеттон
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Женщины из королевской семьи начали копировать Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Раскрыты секреты комфортного перелета с детьми
Туалеты в самолетах станут еще меньше
Американка напугала сотрудников аэропорта гранатой времен Второй мировой войны
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Модель поплавала с усатой акулой-нянькой и чуть не лишилась руки
Получавшему 10 лет зарплату за прогулы чиновнику запретили работать
Огромного 600-килограммового крокодила поймали после восьми лет охоты
Закусывающая черепахой акула попала на видео
Все материалы
Подержанные и ненадежные
Покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать? Проверь свой автомобиль
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Штучные универсалы
Роскошные седаны, которые переделали в эксклюзивные машины для дачи
Появились новые фотографии обновленной Hyundai Elantra
Bugatti готовит «драйверский» гиперкар Divo
Представлена спортивная Lada Vesta
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы