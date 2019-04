Трамп захотел поставить журналистов на колени

Президент США Дональд Трамп заявил, что издание The New York Times должно извиниться перед ним, однако на этот раз извинения должны быть более вескими. Он написал в Twitter, что журналисты должны встать перед ним на колени.

«Интересно, The New York Times извинится передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года», — начал Трамп. «Им придется опуститься на колени и попросить прощения!» — подчеркнул он.

New York Times регулярно критикует Трампа. Газета, основываясь на собственных источниках, писала, что Трамп и его советники контактировали с представителями России и WikiLeaks. Кроме того, на страницах издания появлялась информация о ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который устанавливал, сговаривался ли Трамп с Россией, чтобы получить место президента. По итогам расследования сговор не был установлен, после чего в New York Times вышла колонка Кристофера Берсквика с заголовком «Признайте, что вы были не правы». Автор призвал СМИ, писавшие о сговоре Трампа с Москвой, извиниться.

Вся галерея «Дикий Запад» Продолжить Фото: John Moore / Getty Images 1 /24

Известно, что некоторые публикации издания вызывали у американского лидера приступы «вулканического гнева и привели его в безмерную ярость». В частности, такой эффект, по данным The Washington Post, на него в 2018 году произвела статья о движении сопротивления внутри администрации Трампа.

Президент США неоднократно называл сообщения The New York Time и других не поддерживающих его СМИ «фейк ньюс». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми СМИ, помимо The New York Times, он считает CNN, ABC, CBS и NBC News.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!