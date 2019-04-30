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Ларри Кинг прокомментировал слухи об остановке сердца

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Ларри Кинг

Известный американский телеведущий и интервьюер Ларри Кинг перенес операцию, которая позволила ему облегчить стенокардические приступы. Об этом сообщает CNN.

85-летний Кинг обратился к медикам с жалобами на боль в груди. Врач провел процедуру ангиопластики и вставил стенты. Сейчас больной идет на поправку, ожидается, что его скоро выпишут из больницы.

Представители Кинга опровергли сообщения о приступе и остановке сердца, которые якобы перенес журналист. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ.

Ранее 85-летний телеведущий перенес несколько сердечных приступов. В 1987 году ему провели пятикратное шунтирование. После произошедшего он учредил Кардиологический фонд, который назвал своим именем. Эта некоммерческая организация призвана помочь тем, у кого нет средств на медицинскую помощь или страховки.

В 2017 году у Кинга был диагностирован рак легкого в ранней стадии. Он успешно перенес операцию по удалению опухоли. Спустя две недели после вмешательства журналист вернулся к работе.

С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

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