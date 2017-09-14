Ларри Кинг одолел рак легких

Американский журналист Ларри Кинг заявил, что ему сделали операцию на легком по удалению раковой опухоли. Об этом он рассказал журналу US Weekly.

Врач диагностировал у него рак на ранней стадии. 17 июля в Лос-Анджелесе ему сделали операцию, Кинг потерял 20 процентов одного легкого. Он отметил, что в случае выявления заболевания несколькими годами позже последствия могли бы быть куда серьезнее.

Спустя две недели журналист вернулся к работе. Кинг признался, что на возникновение болезни повлияло курение табака, несмотря на то, что Кинг расстался с вредной привычкой почти 30 лет назад.

Ларри Кинг — известный тележурналист, ему 83 года. На протяжении 25 лет он вел собственное шоу Larry King Live. За свою карьеру провел интервью с десятками тысяч политиков, артистов, спортсменов. Программа Кинга была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. С 2012 года журналист ведет программу Larry King Now, которая транслируется на Hulu и на канале RT America.

