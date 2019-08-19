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Телеведущий потерял сознание от удара во время марша феминисток

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@adn40 / Twitter

Телеведущий мексиканского канала ADN 40 Хуан Манюэль Хименез (Juan Manuel Jimenez) потерял сознание от удара в прямом эфире. Об этом пишет Fox News.

Хименез освещал протесты против насилия над женщинами, происходящие сейчас в городе Мехико. Пока он говорил на камеру, его несколько раз пытались ударить и сыпали на него блестки. Затем женщина с ребенком подбежала к ведущему и начала громко кричать в его микрофон.

Спустя несколько секунд после этого к Хименезу подошел человек в белой футболке и голубой кепке и ударил его в лицо. Ведущий упал и потерял сознание, нападавший скрылся.

Позже репортер написал у себя в Twitter, что с ним все в порядке и что он обратился в полицию.

Протесты в Мексике начались после того, как две девочки подросткового возраста пожаловались на изнасилование полицейскими. Сотни женщин вышли на улицы с требованием расследовать оба инцидента. Они сыпали на полицию розовые блестки и в некоторых случаях вели себя агрессивно: громили остановки и разрисовывали памятники.

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