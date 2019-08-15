Телеведущая рассказала о пережитых ради дочери страданиях

Телеведущая австралийского канала Channel 7 Кортни Торп (Courtney Thorpe) рассказала о пережитых страданиях из-за сложности с рождением дочери. Как сообщает Daily Mail, 29-летняя звезда экрана испытывала стресс в связи с преждевременными родами.

Торп, победительница конкурса красоты Miss World Australia в 2014 году, Торп родила на шесть недель раньше срока из-за осложнений во время беременности. По ее словам, доктора волновались за здоровье младенца, так как у телеведущей диагностировали преэклампсию, которая является одной из главных причин материнской смертности.

«Последние два дня были очень тяжелые, наполненные стрессом. Страх неизвестности и невозможность как-то на это повлиять были настоящей пыткой», — рассказала Торп. Она отметила, что роды прошли успешно и специалисты по итогу подтвердили, что решение о проведении родов раньше срока было обоснованным.

Торп регулярно преследовали болезни во время беременности, что также ухудшило ее физическое и психологическое состояние. Дочка, которую назвали Кеннеди (Kennedy), стала первенцем для телеведущей.

Ранее известный канадский YouTube-блогер Стефан Молинье (Stefan Molyneux) был раскритикован после того, как заявил, что женщинам необходимо рожать до 30 лет по физиологическим соображениям.

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