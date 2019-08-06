Блогера распекли за призыв рожать в молодости

Известный канадский YouTube-блогер Стефан Молинье (Stefan Molyneux) получил множество негативных комментариев в свой адрес после того, как заявил, что женщинам необходимо рожать до 30 лет по физиологическим соображениям, сообщает Daily Mirror.

«Дамы, к моменту, когда вам исполнится 30 лет, 90 процентов ваших яйцеклеток будут мертвы. Выходите замуж молодыми, имейте детей и уже после делайте карьеру. У вас есть 40 лет для работы, если вы этого хотите. У вас есть только недолгий временной отрезок, чтобы иметь детей. Прислушайтесь к матери природе — она любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы», — написал автор подкаст-шоу Freedomain Radio в своем Twitter-аккаунте.

Пост за несколько дней собрал более трех тысяч ретвитов и 15 тысяч лайков. Большинство пользовательниц негативно отреагировали на его совет. «Это очень интересный совет от мужчины, у которого нет вагины», — написала одна из юзеров.

Многие пользовательницы посчитали, что таким образом Молинье пытается диктовать женщинам, что им делать со своей жизнью и телом, и призвали не считать их «инкубатором».

Юзер earthma23 отметила, что ее первенец родился, когда ей было 45 лет, и посоветовала блогеру не лезть не в свое дело. Некоторые пользователи посчитали такой сильный негатив чрезмерным, так как это был лишь совет, без каких-либо оценок и требований.

Молинье позднее уточнил, что его твит был лишь предложением к женщинам задуматься о том, чтобы сначала родить детей, а потом делать карьеру, так как в старшем возрасте деторождение у многих женщин физически затруднено или невозможно. Но в комментариях его обвинили «в желании контролировать всех женщин и заставлять их иметь детей», заключил блогер.

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