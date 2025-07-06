В России заявили о возможной эвакуации на подконтрольной Киеву части Запорожской области

ТАСС: На подконтрольной Киеву части Запорожской области возможна эвакуация

На подконтрольной Киеву части Запорожской области возможно объявление принудительной эвакуации мирных жителей на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент у ВС России наблюдаются успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.

Ранее сообщалось, что российские войска в Запорожской области прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на степногорском направлении с фланга.