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06:16, 6 июля 2025Силовые структуры

В России заявили о возможной эвакуации на подконтрольной Киеву части Запорожской области

ТАСС: На подконтрольной Киеву части Запорожской области возможна эвакуация
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

На подконтрольной Киеву части Запорожской области возможно объявление принудительной эвакуации мирных жителей на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент у ВС России наблюдаются успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.

Ранее сообщалось, что российские войска в Запорожской области прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на степногорском направлении с фланга.

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